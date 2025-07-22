Несмотря на продление контракта: вратарь сборной Украины определился с будущим в 'Реале'

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин окончательно определился с тем, где продолжит карьеру в новом футбольном сезоне. 26-летний голкипер решил отвергнуть любые предложения и остаться в мадридском "Реале", несмотря на то, что столичный клуб продлил контракт с конкурентом нашего соотечественника Тибо Куртуа.

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Об этом информирует авторитетное издание OK Diario. Новый наставник "королевского клуба" Хаби Алонсо ясно дал понять, что статус Лунина не изменится и он будет запасным вратарем. В частности, это было наглядно продемонстрировано во время клубного чемпионата мира, на котором украинец не сыграл ни минуты.

Тем не менее Андрей принял решение не переходить в другую команду. Он ответил отказом на предложение "Вильярреала", который обещал украинцу место в стартовом составе и участие в Лиге чемпионов.

Наш соотечественник сообщил руководству "Реала", что не собирается покидать клуб. Футболист и его семья комфортно себя чувствуют в столице Испании, а сам Лунин верит в то, что вскоре получит место в стартовом составе.

Напомним, что 19-летний Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" в 2018 году. С тех пор за мадридскую команду сыграл 62 матча, в которых пропустил 70 голов. В 22 поединках отстоял на ноль. В минувшем сезоне украинец провел 14 матчей, пропустив 19 мячей, шесть раз записав на свой счет "сухарь" и отметившись голевой передачей.

Как сообщал OBOZ.UA, в мадридском "Реале" видят Андрея Лунина следующим основным вратарем после того, как выступления закончит бельгиец Тибо Куртуа.

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