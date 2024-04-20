Непобедимый украинский тяжеловес выиграл бой мощным нокаутом. Видео

Украинец Егор Великовский (11-0, 7 КО), выступающий в первом тяжелом весе, добыл свою одиннадцатую победу на профессиональном ринге. На вечере бокса в Мюнхене 22-летний уроженец Николаева уверенно победил соотечественника Петра Лакоцкого (3-5, 3 КО).

Поединок складывался для Егора непросто и к финальным раундам у него на лице открылось несколько кровотечений. Развязка наступила в 8-м трехминутке.

У Великовского прошел точный джеб, после которого соперник "поплыл". Почувствовав это, Егор бросился на добивание. Несколько уверенных боковых отбросило Петра к канатам после чего рефери остановил избиение.

Как сообщал OBOZ.UA, свой крайний бой Егор также провел в Германии. В сентябре прошлого года наш соотечественник уверенно победил венесуэльского джорнимена Омара Гарсию (18-10, 15 КО).,

До этого Егор уверенно победил представителя Чехии Томаша Адамека (29-21-2, 10 КО). Встреча на вечере бокса в Германии завершилась досрочно.

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