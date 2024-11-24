Непобедимый украинский супертяж сенсационно проиграл чемпионский титул, улетев в нокдаун. Видео

Непобедимый украинский супертяжеловес Александр Захожий (19-1, 15 КО) сенсационно лишился титула чемпиона Европы по версии EBU в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг). На вечере бокса в Гейдельберге (Германия) 31-летний уроженец Запорожья единогласным решением судей проиграл представителю Косово Лабиноту Ходжаю (20-0-1, 16 КО) – 116-110, 115-111, 116-110.

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Бой начался для нашего соотечественника неудачно. Низкорослый и неудобный соперник заставил его промахиваться джебами и искать нестандартные решения. В первом раунде Ходжай отметился опасными боковыми ударами, на которые чемпион не смог найти ответ.

Во втором раунде украинец сумел отправить претендента в тяжелый нокдаун левым хуком, но Ходжай быстро восстановился и потряс Захожего мощным оверхэндом. С этого момента чемпион выглядел уязвимым и не мог навязать свой ритм.

Середина боя выдалась напряженной. Захожий был вынужден уходить в защиту и двигаться по рингу, избегая прямых столкновений. Однако это не спасло его от многочисленных попаданий – Ходжай успешно атаковал правыми боковыми и прямыми ударами.

К девятому раунду косовар начал уставать, чем воспользовался Захожий. Он потряс соперника, но потратил все оставшиеся силы. Десятый раунд стал решающим: украинец побывал в нокдауне, выглядел измотанным, и рефери спокойно мог останавливать схватку.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 апреля Захожий завоевал вакантный пояс чемпиона Европы по версии EBU. На вечере бокса в Шарлоттенбурге (Германия) Александр победил местного бойца Гранита Шалу (15-1, 5 КО).

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