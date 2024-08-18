Непобедимый нокаутер выиграл чемпионский бой у 'однорукого' украинского боксера. Видео

Знаменитій украинский боксер Сергей Деревянченко (15-6, 10 КО) проиграл непобедимому камерунцу из Франции Кристиана Мбилли (28-0, 23 КО) бой за титул WBC Continental Americas в суперсреднем весе. 10-раундовій бой в Квебеке (Канада) завершился единогласным решением судей 100-90, 99-91 и 98-92.

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Встреча складывалась для 38-летнего уроженца Феодосии неудачно. Уже в 4-м раунде Сергей травмировал бицепс левой руки и остаток боя был вынужден боксировать только второй рукой.

Несмотря на это украинце оказывал достойное сопротивление фавориту и смог пройти всю дистанцию.

В заключительной фазе поединка наш соотечественник попробовал боксировать левшой, и трабатывать джебами. Камерунец понимал, что у его соперника ограничен арсенал действий и максимально прессинговал, стараясь завершить бой досрочно.

Деревянченко смог спастись от нокдауна в клинчах и завершить схватку на ногах, несмотря на то, что его тренер требовал сняться.

Как сообщал OBOZ.UA, Мбилли является известным нокаутером. Перед встречей с Деревянченко он добыл скоростную победу над британцем Марком Хеффроном (30-4-1, 24 КО). 10-раундовый бой на ринге Centre Gervais Auto в Шавинигане (Канада) завершился на 30-й секунде.

21 апреля Деревянченко (15-5, 10 КО) добыл свою 15-ю победу на профессиональном ринге. 38-летний уроженец Феодосии на ринге Barclays Center в Бруклине (США) победил местного бойца Вона Александера (18-11-1, 11 КО).

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