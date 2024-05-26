Непобедимый чемпион выиграл бой первым же ударом за 30 секунд и стал соперником украинского боксера. Видео

Чемпион WBC Continental Americas в суперсреднем весе (до 76,2 кг) Кристиан Мбилли (27-0, 23 КО) добыл скоростную победу над британцем Марком Хеффроном (30-4-1, 24 КО). 10-раундовый бой на ринге Centre Gervais Auto в Шавинигане (Канада) завершился, едва успев начаться.

После стартового гонга боксеры несколько секунд присматривались друг к другу, работая аккуратными джебами. К 30-й секунде Мбилли первый раз вложился в удар, который оказался победным.

Кристиан левым боковым здорово пробил по корпусу оппонента, попав точно в печень. Хеффрон упал на колени и так и не успел подняться на ноги за 10 секунд.

Несколько дней назад промоутер Мбилли заявил, что если его подопечный победит, то проведет следующий поединок уже в августе этого года. Наиболее вероятным соперником называется украинец Сергей Деревянченко.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 апреля Деревянченко (15-5, 10 КО) добыл свою 15-ю победу на профессиональном ринге. 38-летний уроженец Феодосии на ринге Barclays Center в Бруклине (США) победил местного бойца Вона Александера (18-11-1, 11 КО).

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