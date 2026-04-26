Непобедимый чемпион одним ударом отправил соперника в брутальный нокаут. Видео

Аргентинский непобежденный чемпион WBO Latino в легком весе Алан Чавес оформил досрочную победу в поединке в США, завершив бой одним точным ударом. 25-летний боксер из Аргентины одержал эффектный нокаут на турнире в Лас-Вегасе.

Поединок прошел на арене Fontainebleau в рамках вечера бокса, где Чавес (22-0, 19 КО) встретился с мексиканцем Мигелем Мадуэно (31-5, 28 КО). Бой завершился в третьем раунде.

Решающий эпизод произошел на отметке 1:26: Чавес нанес мощный левый хук, после которого соперник оказался на канвасе и не смог продолжить поединок. Судья зафиксировал победу нокаутом.

Этот успех стал дебютным для аргентинца на американском ринге после подписания контракта с Matchroom Boxing. Чавес защитил титул WBO Latino в легком весе.

По оценкам представителей Matchroom Boxing, данный финиш рассматривается как претендент на "Нокаут года". Чавес продолжает серию без поражений. В мировых рейтингах он занимает второе место по версии WBO и шестое по версии IBF.

