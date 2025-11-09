Непобедимый чемпион одним ударом нокаутировал соперника во втором раунде. Видео

Временный чемпион WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг) Вёрджил Ортис (24-0, 22 КО) одержал впечатляющую победу в главном бою вечера на арене Dickies Arena в Форт-Уэрте (США). В поединке за титул он досрочно победил соотечественника Эриксона Лубина (27-3, 19 КО), завершив бой уже во втором раунде.

С самого начала Ортис действовал агрессивно, постепенно загоняя левшу Лубина к канатам. Тот пытался работать джебом и уходить в глухую оборону, но пропустил серию мощных ударов справа. Один из хуков Ортиса пришёлся точно в цель, после чего Лубин потерял равновесие, а рефери мгновенно вмешался, остановив избиение.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 сентября свой бой провел знаменитый однофамилец Верджила - Луис Ортис. Тогда в Орландо (США) на арене Caribe Royale 46-летний кубинский ветеран уже в стартовом раунде нокаутировал американца Филлипа Пенсона (8-4-3, 2 КО).

В 2022 году Ортис победил нокаутом американца Чарльза Мартина (18-3-1, 16 КО) и стал обязательным претендентом на чемпионский пояс по версии Международной федерации бокса (IBF), которым владеет украинец Александр Усик (19-0,13 КО).

