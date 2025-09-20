Знаменитый супертяж по прозвищу Кинг-Конг одним ударом нокаутировал соперника в первом же раунде. Видео

В Орландо (США) на арене Caribe Royale свой второй бой за последние 3 года провел ветеран Луис Ортис (35-3, 30 КО). 46-летний кубинец , известный под прозвищем "Кинг-Конг", уже в стартовом раунде нокаутировал американца Филлипа Пенсона (8-4-3, 2 КО).

Опытный супертяж с первых минут завладел инициативой в ринге, полностью пробивая защиту оппонента. Пенсон уже на первых минутах улетел в нокдаун, но смог подняться и продолжить поединок.

Ортис продолжал прессиннговать и еще до завершения гонга одним левым отправил оппонента на канвас второй раз. Американский боец попытался встать, его зашатало и судья сразу оставил бой.

После победы Ортис признался, что возраст для него пока не преграда. По словам кубинца, он чувствует себя отлично физически и морально, продолжает тренироваться ежедневно и сохраняет голод к победам. При этом боксер отметил, что не собирается задерживаться в боксе любой ценой: решение о завершении карьеры он примет вместе с семьёй, а в будущем полагается на "божью помощь".

Как сообщал OBOZ.UA, в 2022 году Ортис победил нокаутом американца Чарльза Мартина (18-3-1, 16 КО) и стал обязательным претендентом на чемпионский пояс по версии Международной федерации бокса (IBF), которым владеет украинец Александр Усик (19-0,13 КО). 4

