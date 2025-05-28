Непобедимый боксер трижды отправил соперника в нокдаун в первом раунде и выиграл чемпионский бой. Видео

Непобежденный японец Йошики Такеи (11–0, 9 KO) добыл эффектную победу над таиландским боксёром Юттапонгом Тонгди (15–1, 9 KO). Поединок в Йокогаме за титул чемпиона мира по версии WBO в наилегчайшем весе завершился уже в первом раунде.

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Такеи уверенно начал встречу и в течение первых двух минут трижды отправил соперника в нокдаун.

После третьего падения Тонгди и безответной атаки со стороны японца, рефери вмешался и остановил бой, зафиксировав технический нокаут.

Таким образом, Такеи успешно провёл вторую защиту своего титула. Ранее он стал чемпионом WBO, победив австралийца Джейсона Молони.

Победа в Йокогаме укрепила позиции японского бойца как одного из главных представителей наилегчайшего дивизиона.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 мая украинский супертяжеловес Андрей Новицкий (15–0, 11 КО) одержал быструю и уверенную победу над перуанцем Давидом Сегаррой (35–13–1, 22 КО). Бой 23 мая в Memorial Hall (Мелроуз, США) завершился уже в первом раунде техническим нокаутом.

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