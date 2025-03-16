Непобедимый боксер проиграл чемпионский бой нокаутом в первом же раунде. Видео

Пуэрториканский экс-претендент Эдгар Берланга (23-1, 18 КО) эффектно вернулся после поражения, нокаутировав непобедимого ранее соотечественника Джонатана Гонсалеса-Ортиса (20-1-1, 16 КО). Поединок в Орландо (США) на арене Caribe Royale Orlando завершился в первом же раунде.

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Однако титул WBO NABO, который стоял на кону, он так и не получил – накануне боя Берланга не уложился в лимит веса.

Гонсалес-Ортис вышел на бой впервые за 10 лет, и, как оказалось, этот перерыв был связан с его тюремным сроком.

Несмотря на долгий простой, он попытался навязать сопернику рубку, демонстрируя быстрые руки и неплохой левый хук. Однако в жестком размене он не выдержал натиска Берланги – тот отправил его на настил мощным ударом.

Рефери дал Гонсалесу-Ортису шанс продолжить, но вскоре боец вновь оказался на канвасе. Судья снова позволил ему встать, но лишь для того, чтобы через мгновение зафиксировать технический нокаут и окончание боя.

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