Непобедимый боксер из Чечни улетел в тяжелейший нокаут, после чего его друзья избили в ринге победителя. Видео

Уроженец Грозного Мансур Эльсаев (18-1, 16 КО), выступающий под флагом Австрии, стал участником грандиозного скандала после боя EBU Silver в полутяжелом весе против кубинца Карлоса Альберто Ламела (8-3, 5 КО), который боксирует за Испанию. 33-летний Эльсаев проиграл нокаутом в 12 раунде, после чего друзья экс-россиянина в ринге избили победителя.

Эльсаев в 11-м раунде пропустил несколько тяжелейших ударов и был близок к поражению, но смог дотянуть до 12-й трехминутке. В заключительном отрезке после первого же удара Мансур улетел в нокаут.

Ламела дал волю своим эмоциям, показав чеченским друзьям проигравшего неприличный жест с сексуальным подтекстом. Это спровоцировало грандиозную потасовку, в которой участвовал и тренер Мансура Исаак Косашвили.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее российский боксер Бахрам Муртазалиев (22-0, 16 КО) завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе. В главном бою на шоу в Фалькензе (Германия) 31-летний уроженец Грозного нокаутировал местного экс-чемпиона Джека Кулькая (33-5, 14 КО).

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