Непобедимый российский боксер, уступал по очкам, но выиграл бой нокаутом и стал чемпионом мира. Видео

Российский боксер Бахрам Муртазалиев (22-0, 16 КО) завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе. В главном бою на шоу в Фалькензе (Германия) 31-летний уроженец Грозного нокаутировл местного экс-чемпиона Джека Кулькая (33-5, 14 КО).

Кулькай провалил первую половину поединка, полностью отдав инициативу сопернику. Размены на ближних дистанциях оказались в пользу россиянина, который даже смог отправить экс-чемпиона в нокдаун. Немцу удалось переломить ход встречи после экватора.

Он в одну калитку взял 7-й и 9-й отрезки, практически оформив себе победу по очкам, однако на "чемпионские раунды" выдохся, чем сразу воспользовался Муртазалиев.

Чеченец в 10-м раунде начал просто избивать оппонента. Боец из Германии смог продержаться до 11-й трехминутки, но до конца боя так и не дотянул. Бывший чемпион успел подняться на ноги, но рефери решил остановить встречу, присудив победу россиянину техническим нокаутом.

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