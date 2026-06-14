Непобедимого супертяжа брутально нокаутировали первым же ударом на 30-й секунде боя. Видео

Непобедимый ранее американский супертяжеловес Брюс Селдон-младший (8-1, 6 КО) сенсационно проиграл нокаутом соотечественнику 32-летнему Джошу Попперу (8-0, 7 КО). Бой на ринге Tropicana Hotel & Casino в Атлантик-Сити продлился всего 30 секунд.

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Развязка наступила практически сразу после стартового гонга. Селдон-младший пропустил первый же удар в подбородок, после которого потерял устойчивость.

Поппер заметил, что соперник оказался потрясен, и мгновенно пошел в атаку.

Серия ударов завершилась комбинацией из левого апперкота и левого хука, после которой Селдон оказался в нокауте. Рефери моментально остановил встречу.

Для 31-летнего Селдона-младшего это поражение стало первым в профессиональной карьере. Его отец, Брюс Селдон-старший, в прошлом владел титулом чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе и уступил пояс Майку Тайсону.

Поппер сохранил статус непобежденного боксера и довел свой рекорд до восьми побед в восьми поединках.

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