Непобедимый российский супертяж сенсационно был избит в Париже олимпийским чемпионом. Видео

Дагестанский боксер Арслан Яллыев (16-1, 10 КО) потерпел первое поражение в карьере, уступив в Париже местному супертяжеловесу Тони Йока (14-3, 11 КО). Олимпийский чемпион 2016 года не оставил шансов представителю России, доказав, что ещё не готов уступать место в элите.

Видео дня

До поездки во Францию Яллыев набрал внушительную статистику — 16 побед, 10 из которых нокаутом. Впрочем, все эти успехи были добыты на домашнем ринге, и выход на международный уровень оказался для россиянина слишком серьёзным испытанием.

Йока, хотя и переживал сложный отрезок в карьере после трёх подряд поражений, сумел собраться и продемонстрировал опыт и технику бывшего чемпиона мира среди любителей и олимпийского золотого призёра.

Бой начался на встречных курсах, но после экватора инициатива постепенно перешла к французу. Несмотря на эпизоды активности от Яллыева и рассечение у Йоки, россиянин не смог перехватить контроль. Судьи отдали победу хозяину ринга единогласным решением — 96–94, 97–93, 98–92.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!