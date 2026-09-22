"Ненавижу": украинский футболист, сыграв 100-й матч в АПЛ, рассказал, почему не приехал в сборную

Полузащитник английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк признался, что пропускает стартовые матчи сборной Украины в Лиге наций из-за повреждения. Наш соотечественник, который на выходных провел 100-й матч в английской Премьер-лиге, отметил, что должен полностью восстановиться за время международной паузы, чтобы полноценно выступать за клуб и национальную команду.

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Об этом Ярмолюк написал на своей странице в социальной сети Instagram, реагируя на недоумение болельщиков, которые удивились, что футболист вышел на поле в составе "Брентфорда", но не был вызван в сборную. 22-летний хавбек подчеркнул, что выступает в последнее время на уколах.

"Я пропустил значительную часть предсезонной подготовки "Брентфорда" из-за травмы, и клуб запланировал для меня период реабилитации на это время. Даже сейчас я не могу выкладываться на 100% ради клуба. Мне это дается тяжело, я ненавижу пропускать матчи, но понимаю, что правильный процесс восстановления поможет мне быть более эффективным на поле – как в матчах за сборную, так и за "Брентфорд" – в ближайшие месяцы", – сказал Ярмолюк.

Отметим, что главный тренер сборной Украины удивил составом на стартовые матчи Лиги наций. При этом команда уже понесла первые потери.

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