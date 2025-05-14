'Некоторые из игроков сказали, что они не могут...' Шовковский прокомментировал поражение в финале Кубка Украины

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский объяснил, почему команда уступила "Шахтёру" в финале Кубка Украины. Он признал, что в серии пенальти некоторые футболисты просто физически не могли пробить.

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Шовковский отметил, что матч получился равным и эмоциональным, и поблагодарил игроков за самоотдачу. Однако в концовке сказалась усталость — один из защитников получил травму, а замены закончились, что осложнило ситуацию.

"У нас были определенные проблемы. Некоторые из игроков сказали, что они вообще не могут бить пенальти, им не хватало сил. Они сами решали, кто будет бить", - сказал наставник.

Несмотря на подготовку и анализ вратаря соперника, динамовцы уступили, и, по мнению Шовковского, на исход повлияли нервы и потеря концентрации.

Как сообщал OBOZ.UA, "Шахтер" добыл волевую победу над киевлянами и в 15-й раз в своей истории выиграл КУ. Основное время финального матча в Житомире на стадионе "Полесье" завершилось со счетом 1:1.

Судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти. После первых 5 точных попыток как с одной, так и с другой стороны, все решилось в 6-м выстреле. Удар Караваева парировал Ризнык, став героем встречи.

Для "оранжево-черных" это стало 9-й поединком подряд, в котором они не проиграли "Динамо". Последний раз "Шахтер" проигрывал "Динамо" 17 апреля 2021 года со счетом 1:0. Единственный гол тогда забил Карлос де Пена.

Напомним, что действующим обладателем заветного трофея был "Шахтер". Дончане 15 мая 2024-го в Ривне на стадионе "Авангард" со счетом 1:2 обыграла полтавскую "Ворсклу".

Отметим, что перед серией пенальти на камеру попал странный ритуал директора "Шахтера" по футболу Дарио Срны. 43-летний хорват оказался весьма суеверен, и чтобы зарядить свою команду на победу, постарался на все 100%.

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