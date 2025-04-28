'Неинтересен счет': Шовковский рассказал, что происходило в раздевалке 'Динамо' в перерыве матча с 'Шахтером'

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский похвалил свою команду за камбэк в матче с "Шахтером" в 26-м туре Премьер-лиги Украины. Наставник "бело-синих" признался, что в перерыве призвал своих игроков забыть о результате и полностью выложиться на поле.

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Об этом Шовковский заявил на пресс-конференции после игры, информирует официальный сайт "Динамо". По словам легендарного вратаря, в первом тайме его команда просто провалилась, позволив сопернику забить два легких мча, но после перерыва сумела спасти игру.

"Два разных тайма. Мы позволили сопернику сразу почувствовать уверенность, допустив грубые ошибки. В перерыве в раздевалке состоялся разговор. Я сказал игрокам, что мне неинтересен итоговый счет, мне важно, чтобы на поле было 11 мужчин, которые покажут, что в первом тайме произошла случайность, и они своим желанием и благодаря нашим перестановкам нагнетали и делали все возможное, чтобы изменить счет и события в матче. Я поблагодарил игроков за их отношение во втором тайме, но при этом отметил, что мы должны действовать с самого начала матча так же, как было сегодня после перерыва", – сказал Шовковский.

Отметим, что ничейный исход матча "Шахтер" – "Динамо" фактически поставил крест на шансах донецкой команды сохранить чемпионство. За четыре тура до финиша соперников разделяет 10 очков. Киевляне при этом на четыре пункта опережают "Александрию.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев признался, что никогда не видел Александра Шовковского настолько злым, как в перерыве матча с "Шахтером".

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