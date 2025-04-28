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"Неинтересен счет": Шовковский рассказал, что происходило в раздевалке "Динамо" в перерыве матча с "Шахтером"

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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'Неинтересен счет': Шовковский рассказал, что происходило в раздевалке 'Динамо' в перерыве матча с 'Шахтером'

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский похвалил свою команду за камбэк в матче с "Шахтером" в 26-м туре Премьер-лиги Украины. Наставник "бело-синих" признался, что в перерыве призвал своих игроков забыть о результате и полностью выложиться на поле.

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Об этом Шовковский заявил на пресс-конференции после игры, информирует официальный сайт "Динамо". По словам легендарного вратаря, в первом тайме его команда просто провалилась, позволив сопернику забить два легких мча, но после перерыва сумела спасти игру.

"Неинтересен счет": Шовковский рассказал, что происходило в раздевалке "Динамо" в перерыве матча с "Шахтером"
"Неинтересен счет": Шовковский рассказал, что происходило в раздевалке "Динамо" в перерыве матча с "Шахтером"

"Два разных тайма. Мы позволили сопернику сразу почувствовать уверенность, допустив грубые ошибки. В перерыве в раздевалке состоялся разговор. Я сказал игрокам, что мне неинтересен итоговый счет, мне важно, чтобы на поле было 11 мужчин, которые покажут, что в первом тайме произошла случайность, и они своим желанием и благодаря нашим перестановкам нагнетали и делали все возможное, чтобы изменить счет и события в матче. Я поблагодарил игроков за их отношение во втором тайме, но при этом отметил, что мы должны действовать с самого начала матча так же, как было сегодня после перерыва", – сказал Шовковский.

"Неинтересен счет": Шовковский рассказал, что происходило в раздевалке "Динамо" в перерыве матча с "Шахтером"

Отметим, что ничейный исход матча "Шахтер" – "Динамо" фактически поставил крест на шансах донецкой команды сохранить чемпионство. За четыре тура до финиша соперников разделяет 10 очков. Киевляне при этом на четыре пункта опережают "Александрию.

"Неинтересен счет": Шовковский рассказал, что происходило в раздевалке "Динамо" в перерыве матча с "Шахтером"

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев признался, что никогда не видел Александра Шовковского настолько злым, как в перерыве матча с "Шахтером".

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