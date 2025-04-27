'Таким еще не видел його. Это впервые'. Кабаев рассказал о поступке Шовковского в раздевалке в перерыве матча с 'Шахтером'. Видео

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев рассказал, как главный тренер команды Александр Шовковский повлиял на игроков во время перерыва матча с "Шахтером" (0:2). По его словам, наставник повел себя необычно эмоционально, что помогло команде переломить ход гри.

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Кабаев признался, что никогда раньше не видел Шовковского таким злым и агрессивным. В раздевалке тренер резко підвищив голос на игроков, чого, за словами хавбека, раніше не траплялося. "Це нас трухануло. Я также увидел эмоции Ярмоленко – это тоже нам помогло", – отметил Кабаев в эфире Youtube-канала УПЛ ТВ.

По словам футболиста, после перерыва "Динамо" вышло на поле с гораздо большим желанием победить, чем у "Шахтера". Команда выигрывала больше каблуков, действовала энергичнее и даже выглядела физически свежей. Кабаев отметил, что соперник начал играть на удержание счета и немного сбавил активность.

Киевляне верили, что смогут не только отыграться, но и выйти вперед. Однако второй гол Ваната получилось забить поздно, и времени больше не осталось.

Как сообщал OBOZ.UA, в центральном матче 26-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге донецкий "Шахтер" на своем поле упустил победу над киевским "Динамо". Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 2:2.

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