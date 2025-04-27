'Динамо' на последних секундах ушло от поражения от 'Шахтера'. Видео

В центральном матче 26-го тура чемпионата Украины по футболу Премьер-лиге донецкий "Шахтер" на своем поле упустил победу над киевским "Динамо". Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 2:2.

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Команды начали встречу в высоком темпе, где хозяева быстрее приспособились к ходу игры. Уже на 5-й минуте "Шахтер" заработал пенальти после ошибки Михайленко, который потерял мяч у своей штрафной и затем нарушил правила против Эгиналду. Кевин уверенно реализовал удар с 11 метров, отправив мяч в левый верхний угол – Нещерет угадал направление, но спасти не сумел.

Забив быстрый гол донетчане продолжили давить на ворота соперника. На 20-й минуте после навеса Педриньо мяч отскочил к Матвиенко - его удар парировал вратарь "Динамо", но Эгиналду оказался в нужном месте и добил мяч в сетку, удвоив преимущество "Шахтера".

Киевляне активно искали шансы сократить отставание, но в первом тайме их атакам не хватало точности и завершения. Пару раз пробовали свои силы Шапаренко и Ванат, однако без успеха.

Во втором тайме "Динамо" заиграло заметно острее. Подопечные Александра Шовковского захватили инициативу, регулярно создавая моменты у ворот Ризныка. На 56-й минуте Владислав Ванат, воспользовавшись передачей Дубинчака, из выгодной позиции забил гол, вернув интригу в матч.

До конца игры "Динамо" не снижало темп. Марино Пушич сделал сразу четыре замены, но это произвело обратный эффект. Донецкий клуб заметно подсел, в то время как Ванат имел шансы сравнять счет, но после его удара мяч прошел в считанных сантиметрах от штанги, а затем Кабаев попал в каркас ворот.

"Бело-синие" добились успеха на 3-й добавленной минуте, когда Кабаев ударом слета вбивает "гвоздь" в ворота Ризныка.

"Горняки", после поражения от "Колоса" на прошлых выгодных, занимают третью позицию (54 очков).

Напомним, что свой крайний раз гранды украинского футбола в Класичному встречались в октябре прошлого года. Тогда команды разошлись вничью.

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