'Не завидую': Шовковский пожалел футболистов 'Динамо', которых вызвали в сборную

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский выразил сочувствие тем игрокам команды, которые вызван в национальную сборную Украины. Легендарный вратарь объяснил это тем, что футболисты выдерживают сумасшедший график матчей и переездов.

Об этом Шовковский заявил в интервью проекту Football Hub, комментируя поражение "Динамо" от ЛНЗ в 12-м туре Премьер-лиги. Наставник "бело-синих" отметил, что международная пауза очень поможет футболистам команды отдохнуть и восстановиться перед концовкой игрового года.

"Сейчас для нас очень важна пауза, связанная с матчами национальных сборных. Честно, не завидую ребятам, которые вынуждены отправляться в лагеря своих команд. Вчера около одиннадцати мы только вернулись в Киев, а уже сегодня у них снова впереди дорога – поезда, перелеты, сборы. Таковы реалии нашей футбольной жизни. Команда получит несколько дней отдыха, после чего вернемся к тренировкам. Впереди еще большая часть сезона, и мы только в начале пути", – сказал Шовковский.

Отметим, что в сборную Украины на решающие матчи отбора ЧМ-2026 с Францией 13 ноября и Исландией 16 ноября вызваны четыре представителя "Динамо" – защитники Тарас Михавкои и Александр Караваев, хавбеки Назар Волошин и Николай Шапаренко.

