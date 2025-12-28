Не вошло в трансляцию. На камеру попало, что вытворял Усик во время чемпионского боя в Эр-Рияде. Видео

Непобедимый чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО), после благотворительного аукциона в Киеве, где он продал свой пояс WBC за миллион долларов, покинул Украину и посетил в Саудовскую Аравию. 38-летний уроженец Симферополя побывал в Эр-Рияд, где 27 декабря состоялся вечер бокса The Ring V: Night of the Samurai.

Главным событием шоу стал бой между абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наои Иноуэ (32-0, 27 КО) и мексиканцем Давидом Пикассо (32-1-1, 17 KO), который завершился единогласным решением судей: 119-109, 120-108 и 117-111 в пользу японца.

Перед поединком камеры подсмотрели действия украинского чемпиона. Было видно, что Александр в хорошем настроении - он как мог подтанцовывал на своем месте, демонстрируя оператору различные жесты.

Позже Усик у себя в Instagram выложил небольшое видео, на котором пугает британского промоутера Эдди Хирна воображаемым автоматом.

Отметим, что на это шоу Усик прибыл вместе со своей 15-летней дочкой Елизаветой.

