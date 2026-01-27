Знаменитый российский боец греко-римского стиля Александр Карелин отметился отборным поток лжи и пропагандистских штампов об Украине. Депутат Государственной думы назвал вынужденным нападение РФ на нашу страну после "восьми лет карательных операций и бомбежек мирных деревень и городов".

Видео дня

Об этос олимпийский чемпион Сеула-88 заявил в интервью пропагандистке Марии Бутиной на ее YouTube-канале. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина, который в феврале-2022 поддержал вторжение РФ в Украину, также пожаловался на якобы притеснение русского языка в нашей стране.

"Мы же говорили: не трогайте русский язык, пожалуйста. У нас есть ядерное оружие. Не надо переписывать историю. Я искренне надеялся, что простое здравомыслие, сделает так, что все вот эти вывихи, огрехи будут остановлены. Но нам пришлось прибегнуть к силе русского оружия. Пришлось. И сейчас лучшие сыновью там воюют за русскую правду. Какие условия для завершения СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине – ред.) назвал бы победой? Отказ от нацистской доктрины. Русский язык. Все", – сказал Карелин.

Ранее бывший боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал, как его взбесили флагом Украины на турнире в Японии.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов пожаловался на несправедливость санкций в отношении спортсменов из РФ, которых "выгнали, как собак бездомных".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!