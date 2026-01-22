Легендарный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко возмутился, когда его представили украинцем перед поединками японской лиги Pride. 49-летний уроженец Рубежного Луганской области в ответ потребовал презентовать его с флагом РФ и категорически отказался себя ассоциировать с нашей страной.

Об этом Емельяненко рассказал в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот, рассказывая о своей карьере в начале 2000-х, также пожаловался, что лишь со второго раза японцы стали представлять его как россиянина.

"Я рубился с ними. Мне в первых двух боях в Pride выставили украинский флаг. Я им говорю: "Почему украинский? Вы что, офигели? Я из России, я всю жизнь россиянин". – "А ты же родился в Украине". – "Ну и что? Родился в Украине, но я русский, у меня паспорт российский, я россиянин всю жизнь". – "Ну хорошо, мы поменяем". И вот второй бой – с Хитом Хиррингом, и они опять поставили украинский флаг. Это 2002 год, по-моему. И я им сказал: "Еще раз поставите – я к вам больше не приеду". Услышали", – сказал Емельяненко.

Напомним, что этот россиянин в мае 2024 года выдал традиционные нарративы кремлевской пропаганды о "фашистах и националистах" в Украине, говоря об агрессии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший украинец Валентин Молдавский, ныне выступающий за Россию, оказался в центре скандала во время турнира смешанных единоборств в Чикаго, ударив соперника в пах.

