"Не стоит выходить на поле": легенда "Шахтера" дал совет "Динамо" после провокации греков с флагом России на матче ЛЕ

Футболисты киевского "Динамо" должны сосредоточиться на игровой составляющей в матче с греческим ПАОКом в квалификации Лиги Европы. "Бело-синим" не стоит придавать значения провокационным действиям фанатов клуба из Салоник, которые на первом поединке команд в Люблине вывесили флаг РФ.

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Такое мнение в интервью NV.ua выразил легендарный капитан донецкого "Шахтера" Александр Кучер. По его словам, инцидент, зачинщиками которого стали болельщики ПАОКа не должен становиться причиной излишней эмоциональности динамовцев в игре на чужом поле, где подобные провокации наверняка вновь повторятся.

"Конечно, в этом плане греков это не красит. Всякое бывает, но не стоит выходить на поле с такой агрессией, которая застилает глаза. Нельзя совершать необдуманные эмоциональные поступки или идти в агрессивные стыки, чтобы не получать красные карточки. Нужно с холодной головой понимать, что мы делаем. Киевлянам нечего терять, и команду устроит только победа. Так что, думаю, они будут играть и выкладываться по полной", – сказал Кучер.

Напомним, матч ПАОК – "Динамо" состоится в четверг, 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени. В первой игре киевляне проиграли 2:3.

Как сообщал OBOZ.UA, ультрас "Динамо" выступили с обращением накануне матча команды с греческим ПАОКом, фанаты которого неделю назад устроили провокацию с флагом России.

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