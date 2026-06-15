Позор Испании: дебютант чемпионата мира по футболу сотворил самую громкую сенсацию ЧС-2026

Сборная Кабо-Верде по футболу сумела добыть ничью в матче с командой Испании в своем первом историческом матче на чемпионатах мира. Дебютанты мундиаля, отбиваясь всю игру от атак действующих победителей европейского первенства, отстояли свои ворота – 0:0.

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Испания считалась явным фаворитом поединка с огромным преимуществом. Ставки на победу "фурии рохи" принимались с коэффициентом 1,06 против 23,00 на африканцев.

Свой статус подопечные тренера Луиса де ла Фуэнте пытались доказать на протяжении всех 90 минут. Испанцы имели подавляющее преимущество всех статистических показателях, однако все их 27 ударjd не принесли результата.

Более того, игра могла завершиться еще более грандиозным фиаско чемпионов Европы. На последней минуте основного времени кабовердианцы заработали угловой, после которого защитник Дини Боргес пробивал головой с пяти метров, но попал точно в руки голкиперу.

Таким образом, представители Африки стали авторами самой громкой на сегодняшний день сенсации чемпионата мира-2026. В следующей игре они встретятся с Уругваем 22 июня, а испанцы параллельно будут пытаться обыграть Саудовскую Аравию.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник сборной Испании Микель Оярсабаль стал автором уникального антирекорда в матче с Кабо-Верде.

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