'Не разбираюсь в футболе': игрок сборной Украины отреагировал на старт Евро-2024

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко оригинально отреагировал на старт чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии. В частности, игрок "сине-желтых" признался, что провалился с прогноз на матч-открытие турнира, в котором хозяева разбили сборную Шотландии 5:1.

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В комментарии YouTube-каналу Украинской ассоциации футбола (УАФ) Миколенко признался, что поддерживал британцев и думал, что они как минимум не проиграют. Итоговый результат поверг в шок основного левого бека команды Сергея Реброва.

"Все мы смотрели матч-открытие чемпионата Европы. Немцы, можно сказать, переехали шотландцев. Я был за шотландцев и говорил, что будет ничья или они выиграют. Но я понял, что я не разбираюсь в футболе, потому что они даже ни одного удара не нанесли", – сказал Миколенко.

Отметим, что Виталий получил травму в товарищеском матче с Молдовой и не сыграет в стартовой игре украинцев на Евро-2024 с Румынией. Встреча состоится в понедельник, 17 июня. OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию матча Украина – Румыния. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший игрок донецкого "Шахтера" Разван Рац выразил уверенность в том, что сборной Украины нельзя уже сейчас засчитывать три очка в матче Евро-2024 с Румынией.

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