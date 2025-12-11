Не попало в эфир. Появилось видео, что сделали в Италии футболисты 'Динамо' после поражения от 'Фиорентины'

Футболисты киевского "Динамо" после поражения от итальянской "Фиорентины" в Лиге конференций поблагодарили своих болельщиков. На камеру попало, как игроки отправились к немногочисленным украинцам, которые собрались на стадионе "Артемио Франки" во Флоренции.

Видео дня

На кадрах видно, что сперва некоторые футболисты пообщались с главным арбитром, после чего пошли к угловой трибуне, которая была выкуплена нашими фанатами. Динамовцы поаплодировали украинцам. Те ответили взаимностью.

Как сообщал OBOZ.UA, "Динамо" не смогла удержать ничью в 5-м туре Лиги конференций. Подопечные Игоря Костюка проиграли в гостях 1:2.

Отметим, что на 55-й минуте гости сравняли счет шедевральным ударом. Александр Пихаленок вывел Николая Михайленко на ударную позицию, и 24-летний хавбек сборной Украины с линии штрафной пушечным "выстрелом" красиво пробил в правый верхний угол.

