'Динамо' забило гол-шедевр, но проиграло 'Фиорентине' в Лиге конференций. Видео

"Динамо" Киев не смогла удержать ничью в 5-м туре Лиги конференций. Подопечные Игоря Костюка проиграли в гостях итальянской "Фиорентине" – 1:2.

"Фиалки" активно начала матч и закономерно вышла вперед на 18-й минуте. Додо сделал точную подачу в штрафную площадь на Мойзе Кена, который головой отправил мяч в правый нижний угол с близкого расстояния.

"Динамо" пыталось ответить позиционными атаками и точными передачами, но первые опасные моменты создало лишь во второй половине.

На 55-й минуте Александр Пихаленок вывел Николая Михайленко на ударную позицию, и игрок с линии штрафной шедевральным ударом красиво пробил в правый верхний угол.

Сенсационный ничейный результат долго не продержался. На 74-й минуте Альберт Гюдмюндссон забил в пустые ворота после отскока, установив окончательный счет 2:1.

Оставшееся время мячом владела "Фиорентина", пытаясь додавить украинцев через короткие передачи и позиционные атаки. "Динамо Киев" пыталось строить комбинации через угловые и забросы в штрафную, но им не удалось реализовать большинство моментов.

"Фиорентина" усилиями Эдина Джеко и Амирa Ричардсона могла забить третий гол, но великолепно сыграл голкипер "Динамо" Руслан Нещерет.

