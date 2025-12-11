Футболист 'Динамо' забил потрясающий 'пушечный' гол 'Фиорентине' в Лиге конференций. Видео

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Михайленко отметился феноменальным ударом в гостевом матче 5-го тура Лиги конференций. 24-летний футболист сборной Украины расписался в воротах итальянской "Фиорентины", сравняв счет (1:1).

На 55-й минуте хозяева безлаберно сыграли в обороне, позволив Александру Пихаленку спокойно получить мяч в штрафной. Пихаленок не стал бить, а откинул на удар Михайленко. Тот метров с 22 пушечным ударом красиво положил мяч под правую штангу.

Николай Михайленко родом из Варвы Черниговской области и прошел путь от местной ДЮФШ до академии "Динамо". В Киеве он последовательно поднимался по возрастным командам, был капитаном "Динамо" U-19, играл в Юношеской лиге УЕФА и отличился в молодежном чемпионате.

Позже выступал в аренде за "Чорноморец", "Зарю" и "Александрию", где суммарно провел 34 матча и забил 4 гола. Летом 2024 года вернулся в "Динамо" и дебютировал за первую команду в матче против "Карпат".

На уровне сборных Михайленко начал с команды U-18, за которую забивал в товарищеских встречах с Данией. Затем получил шанс в молодежной сборной, а в 2024 году выступал за олимпийскую команду: выиграл Турнир Мориса Ревелло и поехал на Олимпиаду в Париже, сыграв во всех трех матчах.

