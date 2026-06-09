'Не помню такого ни в России, ни в СССР'. Валуев устроил бунт в РФ

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев раскритиковал обсуждение возможного награждения футболиста Матвея Сафонова и теннисистки Мирры Андреевой государственными наградами. Такие заявление вызвало волну насмешек среди российских болельщиков, которые напомнили о его собственных регалиях и политической карьере.

Видео дня

Поводом для дискуссии стали успехи российских спортсменов на международной арене. Вратарь Матвей Сафонов во второй раз выиграл Лигу чемпионов в составе ПСЖ, а Мирра Андреева стала победительницей Roland Garros.

Комментируя возможное награждение спортсменов, Валуев заявил, что не понимает ажиотажа вокруг этой темы.

"Я не понимаю этот разгон про госнаграды. Профессиональные спортсмены зарабатывают деньги, у них контракты. Не будем мешать им реализовывать себя, а к наградам перейдем, когда будет совокупность достижений", – сказал Валуев в интервью "Советскому спорту".

Также он отметил, что не помнит практики массового награждения спортсменов ни в России, ни в СССР, добавив, что даже олимпийские призеры якобы не получали награды поголовно.

Высказывание бывшего боксера вызвало насмешки у российских болельщиков. "Вы уж там определились, то вы к таким победам примазываетесь, то не понимаете за что награждать", – написал один из юзеров.

Другие пользователи напомнили самому Валуеву о полученном им звании заслуженного мастера спорта и поинтересовались, какие именно заслуги позволили ему стать депутатом.

"А кто-то знает, за что Валуеву ЗМС дали?", "Ну да, лучше депутатские мандаты выдавать за победы, как Валуеву, так?", "Я не понимаю, что этот Валуев делает в Госдуме..." – отмечают фанаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!