"Не люблю. Не нравится": Магучих ответила, соблюдает ли диеты и что исключает из рациона

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,5 т.


Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих призналась, что не придерживается каких-либо диет, однако старается соблюдать некоторые правила питания. В частности, мировая рекордсменка в прыжках в высоту старается не употреблять в пищу много жирных и жареных продуктов.

Об этом Магучих рассказала в интервью порталу sport-express.ua. По словам 24-летней уроженки Днепра, она особенно любит блюда украинской кухни, такие как вареники и борщ, а также сама может приготовить многое, чего очень сильно не хватает во время пребывания на заграничных сборах или соревнованиях.

"Я не люблю диеты на самом деле, очень не нравится это слово. Не придерживаюсь никаких диет. У меня просто интуитивное питание. Стараюсь не переедать и не есть много жареного, жирного. Конечно, самые любимые блюда – это украинские. По ним очень скучаешь, когда за границей. Это, например, вареники с капустой, борщ. Я, в принципе, много чего сама могу приготовить. Ну, вареники редко готовлю. На это надо очень много времени выделить, чтобы налепить тесто. А вот борщ готовлю чаще", – сказала Ярослава.

