Не Дюбуа. Супертяж, которого назвали 'единственным вариантом для Усика', высказался про бой с украинцем

Австралийский чемпион IBF в первом тяжелом весе и бывший спарринг-партнер Тайсона Фьюри Джей Опетая (25-0, 19 КО) высказался о возможном поединке с обладателем титулов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО). Несколько дней назад глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что 29-летний австралиец – это единственно стоящий вариант для украинского чемпиона, так как других интересных соперников для него почти не осталось.

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В ответ Опетая заявил, что был бы готов к такому бою, но сейчас его основное внимание сосредоточено на объединительных поединках в крузервейте. По его словам, встреча с Усиком — это возможность, о которой он мог только мечтать, но в настоящее время говорить о таком поединке рано, так как это лишь "внешний шум".

"Поднялся бы я в супертяжелый вес, чтобы побить Усика? Да, конечно. Это бой, который я бы принял на 100%. Но у него есть свои задачи, как и у меня. Это что-то, что может произойти позже, если вообще случится", – заявил Джей в эфире Youtube-канала "talkSPORT Boxing".

Боксер добавил, что, если бой с Усиком станет реальностью, он обсудит это со своей командой, но пока сосредоточен на своих текущих задачах.

"У нас есть задача — через три недели, 8 января, бой. Мы сделаем свою работу, а потом будем стремиться к объединительным поединкам", – подытожил чемпион из Австралии. 8 января Опетая будет защищать свой титул в бою против новозеландца Дэвида Ньики.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 22 декабря, Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

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