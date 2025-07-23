'Не добавляют оптимизма': Шовковский неожиданно высказался о разгромном старте 'Динамо' в Лиге чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский подверг критике игру своих подопечных в первом матче квалификации Лиги чемпионов с мальтийским "Хамрун Спартанс". Наставник "бело-синих", несмотря на разгромную победу 3:0, остался недоволен атакующими действиями команды.

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Об этом Шовковский заявил на персс-конференции после игры, информирует официальный сайт "Динамо". По словам легендарного вратаря, столичные футболисты очень расточительно и не собранно подходили к реализации голевых моментов, которых у команды из Киева было множество.

"Мы выиграли со счетом 3:0, но, считаю, должны были забивать намного больше. Столько нереализованных моментов, безусловно, не добавляют оптимизма, хотя хорошо, что мы их вообще создаем. Нам нужно еще много работать над их реализацией и исполнением. В целом, понимали, с помощью чего будет играть наш соперник. Поздравляю всех с победой, спасибо игрокам. В таких условиях было непросто, но мы сделали первый шаг, а еще одна игра впереди", – сказал Шовковский.

Отметим, что ответное противостояние команд пройдет во вторник, 29 июля. В случае успеха "Динамо" в следующем раунде квалификации сыграет с победителем пары "Пафос" (Кипр) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), первая игра которых завершилась вничью 1:1.

OBOZ.UA провел детальный анализ матча "Динамо" на Мальте и выделил основные моменты, которые помогли украинцам удачно стартовать в Лиге чемпионов.

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