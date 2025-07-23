Разгром, который не впечатляет. Почему победа 'Динамо' 3:0 над 'Хамруном' выглядела ужасно: тактический обзор матча ЛЧ

Киевское "Динамо" во 2-м раунде отбора Лиги чемпионов разобралось с мальтийским "Хамрун Спартанс" 0:3 на выезде. Но на самом деле результат не выглядит как что-то вдохновляющее - команда Шовковского не убедила, что она уже настроена на борьбу. OBOZ.UA разбирает матч и показывает неочевидный момент, к которому игрокам надо готовиться уже сейчас, чтобы точно сыграть в следующем раунде ЛЧ.

Видео дня

Стартовые составы

"Динамо": Нещерет, Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик, Михайленко, Пихаленок, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

"Хамрун": Бонелло, Камендзули, Компри, Беличич, Полито, Эдер, Эмерсон, Чадженович, Мбонг, Шимкус, Коффи.

Первый тайм. Осторожно-сложный период

Несмотря на очевидное преимущество "Динамо" над соперником, стартовый темп был довольно низкий, а уровень риска катастрофическим. Даже трудно выделить, что именно кульминация первых минут: Нещерет и его ошибочный дриблинг, паника среди защитников под давлением, обрезка Ярмоленко с ударом по воротам там, где об этом никто бы и не догадался. Киевляне держали инициативу, но бойкий прессинг мальтийцев оставлял бело-синих в своей штрафной.

Вероятно испугавшись такого развития событий, украинцы выбежали в первую организованную атаку левым флангом. Игру довели до Буяльского, который точно выкатил в центр, а Ванат наедине разобрался с вратарем с нескольких метров. Мы хорошо воспользовались ошибкой центра защиты "Хамруна" - футболисты обороны просто разбежались в разные стороны и позволили занести мяч в собственные ворота. 1:0.

Чем запомнился соперник - сугубо мальтийским характером. Стиль отдыха без особого напряжения и постоянный поиск пенальти, когда Коффи и Шимкус пытались зацепиться за любое касание от Михавко или Попова и сразу падали. Метод неких дельфинов ни разу не сработал, а судья не обращал внимания на подобные эпизоды, хотя за первый тайм их было много. Уже во втором тайме к такому настрою добавится чрезмерная агрессия - и игроки киевлян будут массово падать на газон из-за непонятных ударов по ногам.

Что хотело от матча "Динамо"? Чисто рационально нам нужны были очки в таблицу коэффициентов, а Шовковский имел возможность посмотреть, что наработано на сборах. Фактически они еще продолжаются и эти идеи надо еще улучшить, потому что до начала УПЛ есть время. Были еще моменты впереди: Кабаев издали, Попов головой, Буяльский и его очередная передача на Ваната. Мяч даже еще раз попал в ворота, впрочем с офсайдом. Немного забегая вперед, "Динамо" выполнило 6 ударов в створ, мальтийцы - ни одного. И от этого впечатление от матча становится еще хуже.

Второй тайм. Разгром с привкусом недовольства

После перерыва игра продолжилась под эгидой украинского клуба, но со все меньшей креативностью. Ванат показал свой персональный максимум в первом тайме, а дальше уже играл на команду, хотя это был лишний ход, потому что нужны были интересные действия перед чужими воротами. Когда Ярмоленко отправил мяч где-то в направлении местного пляжа, стало еще тревожнее за моральное состояние футболистов и такие отчаянные решения при минимальном преимуществе в счете.

Еще один плохой звоночек - в атаке ситуация осталась как год назад. Даже против такого легкого соперника динамовцы ждали до верного. На границе штрафной Ванат и Кабаев почти не били по воротам, а чаще переводили мяч дальше, чтобы удар ну точно состоялся с лучшей позиции. И без того плотная защита мальтийцев быстро насыщалась защитниками, которые закрывали пространство. Как итог - потеря выгодного момента и пас назад. Мы уже видели такое в группе Лиги Европы 24/25, когда бело-синие оставались почти весь этап без голов.

Было в этом матче хорошее впечатление благодаря связке Буяльского и Ваната. Именно она давала больше всего позитива и заставляла проснуться там, где игра в моменте будто останавливалась. А еще Шовковский сделал качественные и своевременные замены, например, Шапаренко только усилил атакующую составляющую. Но несмотря на это гол на 76-й минуте - чистое везение. Буяльский пробивал в направлении ворот, но взятие состоялось лишь благодаря рикошету. Без него голкипер Бонелло точно брал бы низкий и прямой удар. В дополнительное время счет стал 0:3. Без учета голов, лучшим хайлайтом точно стал оркестр, который был громче фанатов и тренеров на бровке. Исполнение ими хита "ПТНПНХ" впоследствии подхватили и трибуны.

Опасность следующего матча вовсе не в голах соперника, с таким темпом им не отыграть 3 мяча. Как мы увидели вчера, "Хамрун" вышел в ЛЧ, чтобы биться, но... ногами. Помните, что у "Хамруна" было 0 ударов в створ? Всё потому, что они не бежали. Было несколько передач вперед после перерыва, на которые не отвечали нападающие, поэтому и наши защитники взглядом сопровождали мяч, который забирал Нещерет. А вот чем ближе был конец игры, тем больше было фолов. Слишком добрый рефери даже перепутал мальтийских футболистов и оставил жесткого Мбонга без карточки. В первую очередь Шовковскому следует сосредоточиться на том, чтобы уберечь от лишних травм многочисленных игроков, у которых есть риск рецидива или травм от стыков.

0:3 - "Динамо" громит "Хамрун", но эта игра не выглядела стильно. Киевляне насобирали достаточно голов для преимущества перед номинально домашним матчем, однако чтобы выигрывать в следующих матчах надо найти характер. Хочется надеяться, что смелость будет такой же, как с "Партизаном" год назад, когда летело и залетало все, что только могло. На кону не только очки для рейтинга, но и спокойствие фанатов, которые увидят, что команда подготовилась к сезону.