'Не дай бог, я проиграю... ' 20-летний небитый супертяж заявил, что будет драться с Усиком. Его называют будущим королем бокса

Восходящая звезда супертяжелого веса Мозес Итаума (13-0, 11 КО) твердо намерен в ближайшее время выйти в ринг против украинского суперчемпиона Александра Усика (24-0, 15 КО). 20-летний британец назвал противостояние с нашим соотечественником абсолютно беспроигрышным для себя вариантом.

Об этом сам Итаума заявил в интервью YouTube-каналу Boxing King Media. Боксер, которого эксперты практически единодушно называют будущим королем дивизиона, при этом не согласился с теми, кто считает, что ему рано делить ринг с Усиком из-за малого количества проведенных раундов.

"Блин, разве я виноват, что провел на ринге всего час (Мозес семь раз заканчивал бои в первой трехминутке. – Ред.)? Мы с командой всегда делали акцент на том, чтобы набирать раунды. Но причина, по которой мы будем драться с Усиком, заключается в том, что это беспроигрышный вариант. Если я выйду и выиграю, я стану чемпионом мира в супертяжелом весе. Если же, не дай бог, я проиграю, то я сделаю это Усику – чемпиону мира, а мне ведь только 20 лет. Так что это беспроигрышный вариант", – сказал Итаума.

Накануне знаменитый британский боксер Тони Белью назвал Итауму единственным супертяжем, кто в будущем может создать трудности для Усика. В свою очередь, промоутер Александр Красюк выразил уверенность в том, что британцу не позволят драться с украинцем в ближайших 2-3 боях.

Ранее легендарный Леннокс Льюис призвал Александра уйти из бокса на пике своей карьеры. Отметим, что недавно Усик вызвал на поединок по правилам ММА американского блогера и боксера Джейка Пола. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время закончит боксерскую карьеру.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик лишился звания сильнейшего боксера мира. Кроме того, наш соотечественник разозлил фанатов, которые потребовали лишить его чемпионских поясов.

