'Все смеялись надо мной': Белью назвал единственного боксера, который может побить Усика

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью выразил надежду на то, что Александр Усик (24-0, 15 КО) в ближайшее время завершит карьеру. Британец отметил, что не хотел бы увидеть поражение украинского суперчемпиона из-за его возраста более молодому бойцу.

Такое мнение Белью выразил в интервью YouTube-каналу Froch On Fighting. При этом, по словам англичанина, который в 2018 году проиграл Усику глубоким нокаутом, сейчас можно назвать только одного боксера, способного в ближайшем будущем победить украинца – Мозе Итаума (13-0, 11 КО).

"Надеюсь, Усик уйдет с высоко поднятой головой. Не хотелось бы, чтобы время победило этого парня. Все смеялись надо мной, когда я говорил, что он победит Фьюри не один, а два раза. Он совершенно на другом уровне. Единственный соперник, который может создать ему проблемы, но четко, понятно, что не сейчас, – это Мозес Итаума. Он единственный боец, в которого я верю. Но сейчас нельзя ставить его с Усиком. Он пока не проходил больше шести раундов", – сказал Белью.

Ранее легендарный Леннокс Льюис призвал Александра завершить карьеру на пике своей карьеры. Отметим, что недавно Усик вызвал на поединок по правилам ММА американского блогера и боксера Джейка Пола. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время закончит боксерскую карьеру.

В свою очередь, директор команды нашего соотечественника Сергей Лапин отказался отвечать на вопрос о завершении Александром карьеры. А промоутер Александр Красюк выразил мнение о том, что Усику не стоит больше выходить на боксерский ринг.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик лишился звания сильнейшего боксера мира. Кроме того, наш соотечественник разозлил фанатов, которые потребовали лишить его чемпионских поясов.

