Названы худший и лучший игроки сборной Украины в матче с Бельгией на Евро-2024

Сборная Украины по футболу накануне сыграла вничью с командой Бельгии и, набрав четыре очка в группе, вылетела с чемпионата Европы. "Сине-желтые" стали первым в новейшей истории континентальных первенств участником, который покинул турнир с таким количеством баллов в активе.

Видео дня

Также впервые в украинская национальная команда сумела не пропустить в матче чемпионата Европы. До этого она давала соперникам отличиться во всех 13 своих поединках. Именно это, а также уверенная игра на ленточке сделал вратаря Анатолия Трубина лучшим игроком встречи.

Аналитические порталы Who Scored и SofaScore именно представителю "Бенфики" выставили наивысший бал в составе нашей команды – 7,5 и 7,7 соответственно. Трубин опередил защитников Николая Матвиенко и Александра Тымчика, а также хавбека Георгия Судакова.

Худшим же у украинцев стал Александр Зинченко. Он появился на поле во втором тайме, провел на нем 32 минуты и удостоился 5,9 баллов от Who Scored и 6,4 – от SofaScore.

Отметим, что четыре очка на групповом этапе ЧЕ – исторический рекорд сборной Украины. До этого максимум для "сине-желтых" было три пункта.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал вылет команды с чемпионата Европы-2024.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!