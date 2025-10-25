Названы два боксера, которые 'реально' могут побить Усика. Видео

Британский ветеран бокса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) уверен, что двукратного абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) могут побить лишь он и Агит Кабайел. Чисора в эфире Youtube-канала The Sun Sport і DAZN Boxing прокомментировал предстоящий бой Паркер – Уордли, после чего коснулся темы потенциального поединка с украинцем.

Дерек не сомневается, то если в ринг с Усиком выйдет Уордли, то о он "проиграет за три раунда".

"Но, знаешь, пусть дерзает, пусть стремится к величию. Хотя, если честно, я не думаю, что он на это осмелится. Да я тебе говорю, потому что я знаю Александра и знаю, как он действует. Не вижу никого, кроме себя… ну, не хочу хвастаться… себя и Кабайела, кто реально может его победить", – самоуверенно заявил британец.

Один из ведущих напомнил Дереку, что тот в ноябре 2020-го уже дрался с Усиком и Александр побил его.

"Побил меня? Побил? Я выиграл тот бой, просто решение отдали ему! Я вёл весь поединок, я его уронил, а потом судья зачем-то мне счёт открыл", – подытожил Чисора.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабайел (26-0, 18 КО) не оставляет надежду провести бой с Александром Усиком. 32-летний немец отметил, что последний в карьере поединок украинца мог бы состояться в Германии, где сейчас находятся много наших соотечественников.

В феврале Кабайел победил китайца Чжана Чжилея (27-3-1, 22 КО) и завоевал временный титул WBC в супертяжёлом весе, став главным претендентом на основной титул, которым владеет Александр Усик

