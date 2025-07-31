'Почему бы не завершить карьеру перед украинцами?' Небитый чемпион бросил вызов Усику

Временный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Агит Кабайел (26-0, 18 КО) выразил надежду провести бой с Александром Усиком (24-0, 15 КО). 32-летний немец отметил, что последний в карьере поединок украинца мог бы состояться в Германии, где сейчас находятся много наших соотечественников.

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Об этом Кабайел заявил в интервью порталу sport.de. Небитый боксер назвал себя "самым опасным вызовом" Усику, а также добавил, что в противостоянии с нашим абсолютным чемпионом мира нужно быть готовым как в физическом плане, так и особенно в психологическом.

"Я для него – самый опасный вызов. Потому что я молодой и голодный. Я пришел из ниоткуда. Поединок против Усика в Германии был бы очень интересен. Благодаря такой вывеске мы могли бы продать любой стадион в Германии – будь-то "Фелтинс Арена" в Гельзенкирхене или "Меркур Арена" в Дюссельдорфе. У меня здесь огромное количество поклонников, и в Германии живет много украинцев. Почему бы Усику не завершить карьеру перед собственной фанатской базой? Любой, кто выходит на ринг против Усика, должен быть физически и психически подготовленным", – сказал Кабайел.

Ранее стало известно, что этот немецкий супертяж может стать соперником легендарного Владимира Кличко (64-5, 53 КО), если украинец вернется на ринг. Также в WBC заявили, планируют ли назначить Усику обязательную защиту пояса против Кабайела.

Как сообщал OBOZ.UA, британский бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) планирует вернуться на ринг ради третьего боя с Александром Усиком.

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