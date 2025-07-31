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"Почему бы не завершить карьеру перед украинцами?" Небитый чемпион бросил вызов Усику

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Почему бы не завершить карьеру перед украинцами?' Небитый чемпион бросил вызов Усику

Временный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Агит Кабайел (26-0, 18 КО) выразил надежду провести бой с Александром Усиком (24-0, 15 КО). 32-летний немец отметил, что последний в карьере поединок украинца мог бы состояться в Германии, где сейчас находятся много наших соотечественников.

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Об этом Кабайел заявил в интервью порталу sport.de. Небитый боксер назвал себя "самым опасным вызовом" Усику, а также добавил, что в противостоянии с нашим абсолютным чемпионом мира нужно быть готовым как в физическом плане, так и особенно в психологическом.

"Почему бы не завершить карьеру перед украинцами?" Небитый чемпион бросил вызов Усику
"Почему бы не завершить карьеру перед украинцами?" Небитый чемпион бросил вызов Усику

"Я для него – самый опасный вызов. Потому что я молодой и голодный. Я пришел из ниоткуда. Поединок против Усика в Германии был бы очень интересен. Благодаря такой вывеске мы могли бы продать любой стадион в Германии – будь-то "Фелтинс Арена" в Гельзенкирхене или "Меркур Арена" в Дюссельдорфе. У меня здесь огромное количество поклонников, и в Германии живет много украинцев. Почему бы Усику не завершить карьеру перед собственной фанатской базой? Любой, кто выходит на ринг против Усика, должен быть физически и психически подготовленным", – сказал Кабайел.

"Почему бы не завершить карьеру перед украинцами?" Небитый чемпион бросил вызов Усику
"Почему бы не завершить карьеру перед украинцами?" Небитый чемпион бросил вызов Усику

Ранее стало известно, что этот немецкий супертяж может стать соперником легендарного Владимира Кличко (64-5, 53 КО), если украинец вернется на ринг. Также в WBC заявили, планируют ли назначить Усику обязательную защиту пояса против Кабайела.

Как сообщал OBOZ.UA, британский бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) планирует вернуться на ринг ради третьего боя с Александром Усиком.

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