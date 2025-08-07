Названа вероятная причина смерти 25-летнего футболиста луганской 'Зари'

Футболист луганской "Зари" Владимир Белоцерковец погиб при трагических обстоятельствах, которые до сих пор официально не обнародованы. Журналист и блогер Игорь Бурбас со ссылкой на свои источники, близкие к команде, рассказал, что тело 25-летнего игрока было обнаружено под окнами многоэтажного дома. Предположительно, он проживал на 18-м этаже.

Следствие пока не озвучило официальную версию, однако, как утверждается, внутри клуба инцидент описали как "собственный выбор" спортсмена — именно такую формулировку донесли до игроков. Подтверждать или опровергать версию о самоубийстве официальные лица пока не стали.

Белоцерковец недавно восстановился после травмы и вновь начал тренировки в общей группе. В "Заре" его считали перспективным полузащитником, который только начал возвращаться на прежний уровень.

"Однако какие-то вещи вероятно оставались вне рабочего процесса. О них мы уже не узнаем. К сожалению, это страшная трагедия", – написал Бурбас у себя в Telegram-канале.

В январе нынешнего года Владимир вернулся в "Зарю", тут же став игроком основного состава. Всего в активе футболиста 32 матча в Премьер-лиге Украины, 49 поединков в первом дивизионе и 16 игр – во втором.

Белоцерковец за свою карьеру забил пять голов и отдал 10 результативных передач во всех турнирах. Отметим, что полузащитник не попал в заявку на стартовый матч "Зари" в новом розыгрыше УПЛ, в котором команда Виктора Скрипника сыграла вничью 0:0 с черкасским ЛНЗ.

