Умер 25-летний футболист луганской 'Зари'

Полузащитник луганской "Зари" Владимир Белоцерковец скончался на 26-м году жизни в среду, 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба клуба на его официальном сайте. Причины смерти не называются.

Видео дня

Белоцерковец был воспитанником луганской команды и выступал в ее составе в сезонах 2019/20 и 2020/21. После этого он защищал цвета запорожского "Металлурга" и "Ингульца" из Петрово.

В январе нынешнего года Владимир вернулся в "Зарю", тут же став игроком основного состава. Всего в активе футболиста 32 матча в Премьер-лиге Украины, 49 поединков в первом дивизионе и 16 игр – во втором.

Белоцерковец за свою карьеру забил пять голов и отдал 10 результативных передач во всех турнирах. Отметим, что полузащитник не попал в заявку на стартовый матч "Зари" в новом розыгрыше УПЛ, в котором команда Виктора Скрипника сыграла вничью 0:0 с черкасским ЛНЗ.

Редакция OBOZ.UA выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира, а также игрокам, тренерскому штабу и работникам луганского клуба.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!