На видео попало, как 'издеваются' над Магучих перед Бриллиантовой лигой

Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих проводит изнурительные тренировки в преддверии очередного этапа легкоатлетической Бриллиантовой лиги. Тренер 24-летней днепрянки Сергей Степанов показал тяжелое упражнение "тяга саней".

На видео Магучих на легкоатлетическом манеже тащит на тросе блины Leoko Finland весом по 20 кг каждый. Общая нагрузка на "санях" составляет минимум 60 кг.

По завершению упражнения заметно, что Ярослава не восторге от происходящего: спортсменка долго сидела на полу и приходила в себя.

Такое упражнение часто используют спринтеры для развития стартовой скорости, взрывной силы ног и правильного наклона корпуса во время ускорения.

Как сообщал OBOZ.UA, Магучих пропускает первый этап "Бриллиантовой лиги" 2026 года в китайском Сямэне, который состоится 23 мая. На этом старте Украину будут представлять другие прыгуньи — Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Ярослава традиционно планирует начать свои активные международные выступления чуть позже, на ключевых европейских стадиях серии.

