Тренер Магучих призналась, что будет дальше с Ярославой после победы на ЧМ по легкой атлетике

Тренер прославленной прыгуньи в высоту Ярославы Магучих Татьяна Степанова рассказала о планах спортсменки после победы на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении. Степанова подчеркнула, что основной целью станет подготовка к обновлению собственного мирового рекорда в прыжках в высоту.

Магучих завоевала "золото" чемпионата мира-2026 в помещении, единственная преодолев планку 2,01 м. Кроме того, Украина впервые в истории оформила двойной подиум на ЧМ в помещении: Юлия Левченко завоевала "серебро", преодолев 1,99 м.

Эта победа стала для Магучих десятым "золотом" для Украины на мировых первенствах в помещении и второй "золотой" медалью на турнирах такого уровня после 2022 года.

Степанова отметила, что после чемпионата они будут работать над базой для прыжков на 2,11 м. Она призналась, что эмоции зашкаливали, она верила в успешное выступление Магучих и хотела видеть прыжки на 2,06–2,11 м.

Очень [сильно] билось сердце, давление было повышенное. Но я радовалась, кричала ей и прыгала сама на месте. Мы очень хорошо сработали, вся наша команда. И я очень рада, что мы снова вышли на такой результат, что она выиграла", — добавила тренер Магучих в интервью "Суспильне.Спорт".

