Назван супертяж, способный отправить Усика в нокаут в первом раунде

Известный британский тренер Барри МакГиган назвал Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО) бойцом, который способен нокаутировать чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика (24-0, 15 КО). По мнению эксперта такой бой может завершится победой 40-летнего американца в первом же раунде.

МакГиган в интервью Mirror отметил, что Усик заслужил право выбирать следующего соперника после побед над Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и Дэниелом Дюбуа, но Вайлдер остаётся опасным противником. Он подчеркнул, что "Бронзовый бомбардировщик" всё ещё способен завершить бой одним ударом.

"Усик заслуживает права выбирать защиту по собственному усмотрению, независимо от того, насколько Уайлдер стал слабее. Деонтей по-прежнему обладает мощью нокаута и может отправить соперника в нокаут в первом или двенадцатом раунде, как это было с лучшим Фьюри", – признался МакГиган.

Британский тренер добавил, что Усик отличается высокой тактической подготовкой и видит удары быстрее большинства тяжеловесов, что делает его трудным для поражения. При этом Вайлдеру достаточно целиться в середину груди Усика, чтобы увеличить шанс на успех, тогда как удары в голову могут привести к контратакам.

По мнению МакГигана, поединок между Усиком и Вайлдером станет одним из самых интригующих в супертяжёлом весе последних лет.

Напомним, что Усик 1 декабря заявил о желании в будущем году подраться с Уайлдером. Искусственный интеллект уже сделал свой прогноз на результат этой схватки.

Уайлдер свой последний бой провел в июне нынешнего года, когда в седьмом раунде нокаутировал Тиррела Херндона (24-6, 15 КО).

