Назван сенсационный новый тренер сборной Германии по футболу

Бывший наставник "Ливерпуля" и дортмундской "Боруссии" Юрген Клопп согласился возглавить сборную Германии. По информации инсайдера Фабрицио Романо, 59-летний специалист сменит на этом посту Юлиана Нагельсманна после неудачного выступления Бундестим на чемпионате мира 2026 года.

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Стороны уже согласовали долгосрочный контракт. Сейчас Клопп обсуждает последние детали проекта, а также условия завершения сотрудничества с системой "Ред Булл", где занимает должность глобального спортивного директора.

При подписании соглашения с австрийским концерном немецкий тренер предусмотрел специальный пункт, позволяющий досрочно покинуть проект ради работы в сборной Германии. Руководство "Ред Булл" ранее дало понять, что не будет препятствовать его уходу.

Нагельсманн лишился должности после провального для Германии чемпионата мира. В 1/16 финала турнира немцы уступили Парагваю. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти южноамериканская команда победила 4:3. Это поражение стало первым для сборной Германии в послематчевых сериях пенальти на чемпионатах мира.

По данным медиа, Немецкий футбольный союз выплатил 38-летнему специалисту около 7 миллионов евро компенсации за досрочное расторжение контракта.

После ухода Клоппа из структуры "Ред Булл" одним из кандидатов на его замену назывался Оливер Гласнер. Однако наставник "Ньюкасла", как сообщается, в ближайшее время не намерен покидать английский клуб из-за действующих контрактных обязательств.

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