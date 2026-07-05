"Все закончилось тепловым ударом". Наталья Могилевская рассказала, как ей отразился концерт в 40°C и почему не остановилась вовремя

Певица Наталья Могилевская призналась, что после одного из своих недавних концертов получила тепловой удар. Артистка выступала при температуре около 40°C, но не прервала шоу, ведь, как она говорит, считала главным довести его до конца ради зрителей.

Видео дня

Об этом исполнительница рассказала в InstaStories, комментируя видео зрительницы, которая восхитилась ее работоспособностью, энергией и дисциплиной.

Речь идет о концерте под открытым небом в Ровно, недалеко от водоема. Выступление пришлось как раз на период аномальной жары в Украине. Однако, несмотря на температуру воздуха около 40°C, певица вместе с шоу-балетом все же исполнила полноценную программу.

После выступления одна из зрительниц поделилась своими впечатлениями в соцсетях. Она отметила, что была восхищена работоспособностью артистки, и предположила, что такая выносливость – результат многолетней работы над собой.

Могилевская сделала репост этого видео и призналась, что за улыбкой и акробатическими танцами на сцене скрывалось ухудшение самочувствия.

"Спасибо. На самом деле этот концерт закончился тепловым ударом. Здесь воля и уважение к зрителю были главными. Хотя о ресурсе отдельно. Я действительно забочусь об этом. Прежде всего психологически", – написала артистка.

Впоследствии артистка опубликовала еще одну историю, в которой ответила на комментарий пользовательницы. Та предположила, что у Могилевской больше сил, ведь долгое время она "жила только для себя" и не имела мужа и детей, которым нужно уделять время.

Певица не согласилась с таким мнением и подчеркнула, что десятилетиями посвящала всю свою жизнь сцене и развитию украинского шоу-бизнеса.

"Спасибо за комментарий и комплимент. Но вы ошибаетесь. Ведь я посвятила свою жизнь работе и была одной из тех немногих, кто своими руками создавал весь тот шоу-бизнес, который вы сегодня так любите. Я десятилетиями спала по три часа в сутки и не знала ни выходных, ни отпусков. И каким чудом осталась жива до сих пор – не знаю", – поделилась Могилевская.

Стоит отметить, что тепловой удар, о котором рассказала артистка, опасен для жизни из-за сильного перегрева организма. Он происходит, когда температура тела превышает 40°C, а организм уже не способен эффективно отводить тепло.

Чаще всего его провоцируют длительное пребывание на солнце, интенсивная физическая нагрузка в жару или работа в условиях высокой температуры. А последствия можно "разгребать" до двух недель.

Ранее OBOZ.UA писал, что 50-летняя Могилевская продемонстрировала фигуру в купальнике после похудения на 25 кг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!