Украинский гимнаст упал при приземлении и остался без медали Олимпиады-2024. Видео

Украинские гимнасты Назар Чепурный и Игорь Радивилов остались без медалей Олимпиады-2024 в опорном прыжке. Наши соотечественники заняли 6-е и 8-е места соответственно.

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Оба прыжка Назар сделал с коэффициентом сложности 5.6. Первый: двойное сальто с поворотом на 180 градусов. Второй: Цукахара три винта. Оба раза Назар допустил небольшие помарки при приземлении, получив 14.833 и 14.966 соответственно.

Большие шансы Украина возлагала на Радивилова, но наш титулованный атлет провалил выступление, исполнив неудачно вторую попытку. При коэффициенте сложности 5.6, Олег первый прыжок сделал успешно. С переворота двойное сальто с поворотом на 180 градусов принесло ему 14.900.

Второй прыжок в два с половиной сальто согнувшись ему не удался в завершающей фазе. Когда украинский гимнаст приземлялся, то поставил ноги слишком вперед, не удержал равновесие и упал.

21-летний Чепурный родился в Черкассах. С трех с половиной лет тренируется в областной детско-юношеской спортивной школе "Олимпия" у тренера Ирины Надюк. В 2024 году в Баку на Кубке мира завоевал "золото" в опорном прыжке. В этой же дисциплине в 2023-м побеждал на Кубках вызова в Мерсине, Сомбатхее и на Универсиаде.

31-летний Радивилов является уроженцем Донецка. Бронзовый призер летних Олимпийских игр 2012 в Лондоне.

Радивилов занял 3-е место в опорном прыжке, набрав в сумме 16,316 балла. Трехкратный призер чемпионатов мира, четырехкратный чемпион Европы, серебряный призер I Европейских игр 2015 года в Баку.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинский гимнаст Илья Ковтун занял четвертое место на Олимпиаде-2024 по спортивной гимнастике. 20-летний уроженец Черкасс набрал 14.533 балла в вольных упражнениях.

Его соотечественник Олег Верняев стал пятым в упражнениях на коне на Олимпиаде-2024. 30-летний уроженец Донецка набрал 14.966 балла.

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