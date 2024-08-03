Судьи оставили Украину без медали в спортивной гимнастике на Олимпиаде-2024. Видео

Украинский гимнаст Илья Ковтун занял четвертое место на Олимпиаде-2024 по спортивной гимнастике. 20-летний уроженец Черкасс набрал 14.533 балла в вольных упражнениях.

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Наш соотечественник великолепно выполнил все свои прыжки, однако судьи придрались к минимальным помаркам, которые он допустил, и снизили очки.

Стоит добавить, что сложность украинца составляла 6.2, при том, что у победителя соревнований этот коэффициент был 6.6.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад Ковтун также стал четвертым в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2024, по сумме всех выступлений набрав 86.165 балла.

Комментируя свое выступление Илья признался, что для него это был очень тяжелый финал, так как на соревнованиях присутствует много титулованных спортсменов.

"На самом деле не было мнений, когда ты выходишь, делаешь комбинацию, ты просто выходишь и делаешь свою работу. Тренер сказала просто выложиться на 100%, мол, все что можешь сделать, сделай, а там уже как будет, потому что ребята до меня очень хорошо выполнили". упражнения и было очень тяжело попасть даже на третье место. Но я сделал все, что мог, и стал четвёртым", – отметил Ковтун.

Ковтун не согласен с мыслью, что на него кто-то давил психологически.

"Это спорт, ты не можешь просто прийти и сказать: Дайте мне золотую олимпийскую медаль, все тренируются на свой максимум, я сделал свой максимум, а ребята – свой. Четвертое место – это тоже хороший результат, потому что я показал, что я лучший в многоборье в Европе, ведь первые три позиции заняли представители Азии. И это тоже показывает, что я хороший спортсмен", – подытожил гимнаст.

Ковтун – бронзовый призер чемпионата мира и Европы в многоборье. Призер юниорского чемпионата мира, шестикратный чемпион Европы среди юниоров, призер чемпионата Европы среди юниоров, многократный чемпион и призер Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Заслуженный мастер спорта Украины.

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