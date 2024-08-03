Знаменитый украинский гимнаст остался без медали на Олимпиаде-2024. Видео

Украинский гимнаст Олег Верняев стал пятым в упражнениях на коне на Олимпиаде-2024. 30-летний уроженец Донецка набрал 14.966 балла.

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Наш соотечественник продемонстрировал тот же коэффициент сложности, что и победитеель, но не смог идеально выполнить все упражнения, ошибся на соскоке, что стоило ему высокого места.

Комментируя свое выступление Верняев был в хорошем настроении.

"Финал вы видели. Очень высокий уровень. У всех были шансы выиграть. Все топовые. Свое выступление? Я хотел добавить на ручки и немного не попал в темп, и в соскок не попал. Надо посмотреть программу, про анализировать. Отдыха уже не будет. Завтра тренировка, потому что отдых выбывает из колеи. Всё хорошо, все на позитиве. Знаем, что делать", – сказал Олег в эфире "Суспильне.Спорт".

Как сообщал OBOZ.UA, несколькими часами ранее партнер Верняева Илья Ковтун занял четвертое место в вольных упражнениях. 20-летний уроженец Черкасс на Играх-2024 набрал 14.533 балла.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад Верняев стал восьмым в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2024, по сумме всех выступлений набрав 84.399 балла.

30-летний Верняев из Донецка. Олимпийский чемпион и серебряный призер Олимпийских игр 2016, чемпион мира-2014. Участник Олимпийских игр 2012 года.

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