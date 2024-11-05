'Нашел молодую и хочет откосить от армии': жена Пятова рассказала, с чем столкнулась после новостей о разводе с легендой 'Шахтера'

Жена легендарного вратаря донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова Юлия призналась, что "многое о себе узнала" после того, как подала на развод. Пара решила развестись после 19 лет брака, что стало известно публично, однако о причинах такого решения супругов ничего неизвестно.

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На своей странице в социальной сети Instagram Пятова коротко прокомментировала ситуацию. По ее словам, она с большим уважением относится к Андрею, с которым воспитывает четырех детей, а вот реакция общественности вышла откровенно бредовой.

"Измены не было, скандалов не было. Решение болезненное, но взвешенное. И когда-нибудь Андрей расскажет нашу историю, если захочет. Андрей прекрасный человек, образцовый отец, и он и останется таковым в моей жизни. Многое о себе узнала... Старая истеричка, бросившая мужчину, отжав деньги, который нашел молодую и хочет откосить от армии, когда деньги закончились после завершения карьеры", – написала с улыбкой Юлия.

Ранее Пятов обратился к болельщикам и подтвердил информацию о том, что они с женой находятся в бракоразводном процессе.

Также OBOZ.UA рассказывал историю любви Андрея и Юлии Пятовых, которые сыграли свадьбу в далеком 2005 году, когда футболист еще был далек от будущих успехов.

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